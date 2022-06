Jakub Nowak, szef Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie, opisuje, że w ciągu lat ostatniej działalności pisali projekty m.in. do Ambasady RP lub do Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które zajmują się pośredniczeniem w dystrybucji środków MSZ m.in. na nauczanie polskiego. – Wnioskowaliśmy o dofinansowanie biura, sal, pracy nauczycieli – wylicza. W tym roku go nie dostali. Ze Wspólnoty Polskiej przyszedł pod koniec marca e-mail z informacją, że KPRM ogłosił wyniki konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”. Niestety, „Oświata” wsparcia nie dostała. – To jest zaskoczenie, bo jesteśmy największą taką placówka w Berlinie. W tym roku wystawimy świadectwa blisko 290 uczniom. Uczymy polskiego i historii z elementami geografii. Utrzymujemy się ze składek członkowskich rodziców. Jak tak dalej pójdzie, istnienie placówki w kolejnym roku szkolnym jest zagrożone. Gdybyśmy mieli dofinansowanie, mógłbym zatrudnić więcej nauczycieli. Dziś to graniczy z cudem, bo nie mam konkurencyjnych środków, by ich pozyskać – dodaje.