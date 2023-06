Wartość wsparcia dla przedsiębiorców rolnych w związku z wojną na Ukrainie przekroczyła już 15 mld zł, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

"Gdy podliczyliśmy na tę chwilę - a myślę, że to jeszcze może nie być wszystko - mamy tej pomocy ponad 15 mld zł" – powiedział Telus podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że wsparcie zakupu nawozów w 2022 r. przekazano 2,6 mld zł.

"Do nawozów mamy w 2023 r. - 4,7 mld zł. Pszenica i gryka ta od 1 grudnia [2022r. do 14 kwietnia 2023r. to mamy tutaj 600 mln zł. Pszenica i gryka między 15 kwietnia [2023 r.] a 30 czerwca [2023 r.] mamy 2 mld zł" - dodał minister.

Zwiększenie zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie rolniczym do 2 zł/l to koszt dla budżetu na poziomie 600 mln zł, program Locha+ - 0,5 mld zł.

Natomiast na wsparcie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczone zostało 210 mln zł. Wartość dopłat do transportu wynosi 400 mln zł.

Cześć środków dotyczy kredytów. Na dopłaty do odsetek do kredytów płynnościowych przeznaczone zostało łącznie 2 mld 773 mln zł, a na kredyty skupowe - 781 mln zł.

(ISBnews)