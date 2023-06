Potrzebna jest ustawa, która zacieśni współdziałanie między polskimi władzami i umożliwi prezydentowi udział w wyborze osób, które będą przedstawicielami Polski w instytucjach europejskich - postulował w środę prezydent Andrzej Duda.

W środę prezydent powołał Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesa Rady Ministrów, a także przyjął rezygnację wicepremierów Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina, Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka. Podczas swojego wystąpienia prezydent podkreślił, że czasy w których żyjemy wymagają jak najlepszego współdziałania władz państwowych RP. "To nie tylko rząd i Senat, ale te władze państwowe to także druga część władzy wykonawczej jaką jest prezydent RP" - mówił Andrzej Duda.

Jak powiedział, nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba regulować i wzmacniać to współdziałanie poprzez procesy ustawowe. Prezydent przypomniał, że złożył w ostatnim czasie projekt ustawy o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE. "Także co do nominacji, których do UE i jej instytucji władze RP dokonują" - dodał.

Zdaniem prezydenta UE musi wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych w związku "polityką uzależniania się energetycznego do Rosji". "Musimy dzisiaj przeć z całą mocą by ta polityka w ramach wspólnoty dzisiaj się zmieniała. (...) Byśmy mogli to robić dobrze jest potrzebna ustawa, która zacieśni współdziałanie między polskimi władzami, która m.in. da też prezydentowi zupełnie naturalną kompetencję wynikającą z konstytucji, jaką jest udział w dokonywaniu wyboru osób, które mają w imieniu RP występować w instytucjach europejskich" - mówił Andrzej Duda.

Na początku czerwca prezydent złożył w Sejmie projekt ustawy określający ramy współpracy między prezydentem, rządem, Sejmem i Senatem w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady UE. Polska będzie sprawować tę funkcję w pierwszej połowie 2025 r.

Projekt zakłada m.in., że rząd nie będzie mógł desygnować kandydatów na szereg stanowisk w UE bez zgody prezydenta. Zgodnie z projektem prezydent może też brać udział m.in. w posiedzeniach Rady Europejskiej, na których przewidziano obecność szefów państw lub rządów. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski, Aleksandra Rebelińska

mm/ reb/ godl/