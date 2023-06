W środę o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Według nieoficjalnych informacji PAP, powoła na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W środę w południe w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda ma powołać na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie ze stanowiska wicepremiera odwołani mają zostać szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 r.

- We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów; jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - powiedział dotychczasowy wicepremier Jacek Sasin.

