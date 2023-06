Jestem otwarty na start do Senatu w ramach paktu senackiego z tzw. trudnego okręgu - powiedział w poniedziałek były lider Nowoczesnej Ryszard Petru, komentując słowa szefa klubu KO Borysa Budki.

Pod koniec maja Petru ogłosił, że będzie startował w tegorocznych wyborach do Senatu z własnego komitetu.

Szef klubu KO Borys Budka był pytany w poniedziałek w Radiu RMF FM, czy Roman Giertych będzie w ramach paktu senackiego zgłoszony przez KO w okręgu poznańskim.

"Nie, nie jest kandydatem, zgłosił swoją kandydaturę w taki dość spektakularny sposób" - odpowiedział Budka. Przypomniał, że kandydatem KO w tym okręgu jest senator Jadwiga Rotnicka. "Szanując Romana Giertycha myślę, że przydałby się w Senacie. Jednak +pakt senacki+ to porozumienie większej liczby ugrupowań. Żadne ugrupowanie nie zgłosiło na tę chwilę do Senatu Romana Giertycha" - zaznaczył szef klubu KO.

Budka dodał jednocześnie, że "jest dużo okręgów wolnych, w których można zmierzyć się z kandydatem PiS, być może to jest taka droga, gdyby Roman Giertych chciał". "Na razie nie było takiej rozmowy" - zastrzegł.

W podobny sposób wypowiedział się o kandydaturze byłego szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. "Petru jest członkiem Nowoczesnej i osobą, która zgłasza ewentualne kandydatury Nowoczesnej jest przewodniczący Adam Szłapka i absolutnie nie zgłosił Ryszarda Petru" - powiedział Budka.

"To jest niestety bardzo takie niepotrzebne, bo wstaje Ryszard i mówi, że ja sobie wybieram najlepszy okręg na Wilanowie, bo tu mieszkam i powinienem być senatorem. Jak chcecie się bić chłopaki z PiS, to idźcie na Podkarpacie, w takie miejsca, w których naprawdę potrzeba silnych ludzi. Rysiek jest silny, Romek jest silny, więc naprawdę mogą tam powalczyć i dużo łatwiej byłoby budować w takich miejscach +pakt senacki+, a nie wyciągając sobie te najlepsze okręgi" - zaznaczył Budka.

Na to zareagował sam Petru, który nagrał filmik na Twitterze ze swoim komentarzem. "Borys Budka w rozmowie z RMF FM zaproponował, abym kandydował do Senatu z tzw. trudnego okręgu. Jestem otwarty na takie rozwiązanie. Siadajmy do rozmów i zdefiniujmy okręg w ramach Paktu Senackiego. Mamy wspólny Cel - pokonać PiS i Konfederację" - powiedział Petru w filmiku. (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Piotr Śmiłowicz

mja/ pś/ mrr/