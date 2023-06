4 czerwca ruszył marsz organizowany przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. Przedstawiamy wyniki ankiety, w której czytelnicy serwisów Gazetaprawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl oraz Infor.pl odpowiadali, czy planują wziąć udział w wydarzeniu. Ilu Warszawiaków, ile osób spoza stolicy miało zamiar pojawić się na marszu i w jakim wieku?

- Jeśli chodzi o znaczenie marszu wszystko zależy od frekwencji. Im będzie wyższa, tym jego znaczenie będzie większe – mówi prof. Antoni Dudek politolog UKSW.

Prawda jest taka, że jeśli pojawi się dużo ludzi to zrobi wrażenie i to będzie psychologiczny impuls popychający opozycję do przodu. Wiele będzie zależało od tego, kto się pojawi na marszu i co tam powie. Największy efekt byłby, gdyby w trakcie marszu wystąpili liderzy czterech opozycyjnych ugrupowań z przesłaniem, że choć nie idziemy na wspólnych listach, ale stworzymy wspólny rząd. Natomiast jeśli frekwencja będzie słaba i przemawiał będzie sam Tusk, to niewiele z tego wyjdzie. – mówi profesor.

Marsz 4 czerwca. Ile pojawi się osób

W piątek pytaliśmy internautów o to, czy wybierają się na marsz organizowany przez opozycję. O ile 2 czerwca na wybierało się 41 proc. ankietowanych (udział wzięło 2226 osób), to już po sobotniej ankiecie widać, że liczba uczestników wzrosła. I to mocno.

Udział w marszu 4 czerwca zadeklarowało już 53 proc. uczestników i wzrosła liczba internautów biorących udział w ankiecie – 3135 osób.

- Przesłanie marszu jest politycznie zgrabnie sformułowane, że jest i przeciw czemuś i za czymś - mówi prof. Ewa Marciniak politolog z UW.

- Na ogół sformułowanie przeciw jest bardziej mobilizujące, to przeciwko czemu protestujemy jest namacalne. Protestujemy, bo jest drogo, bo to dotyczy codziennych doświadczeń. Ale jest też druga część dla tych, którzy zwracają uwagę na szerszy kontekst społeczno polityczny na miejsce Polski to dla tych, którzy np. określają się jak Europejczycy. To działa mobilizująco na tę grupę. Jak widać przesłanie łączy pragmatyzm przeciwko czemuś z idealizmem za czymś, za ideą europejskości. Takie podwójne przesłanie może wpływać pozytywnie na liczebność protestu - mówi Marciniak.

W przypadku mieszkańców stolicy to 51 proc. z nich zadeklarowało udział w marszu opozycji. Większość jednak będą stanowić osoby, które specjalnie przyjadą na z innych miejscowości.

Marsz 4 czerwca. Jakie wykształcenie i wiek

Osoby które odpowiedziały w ankiecie "Tak" ws. udziału w marszu to 70 proc. osób z wyższym wykształceniem, 87 proc. w wieku powyżej 4o lat.

Badanie przeprowadzono w sobotę 4 czerwca. Wzięło w nim udział 3135 osób.