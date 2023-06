4 czerwca odbędzie się w Warszawie marsz organizowany przez Donalda Tuska. Gdzie dokładnie rozpocznie się wydarzenie? O której się zacznie? Jak tam dojechać? Sprawdź!

Dzisiaj w Warszawie odbędzie się marsz organizowany przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską. Dlaczego akurat ta data? Nie jest ona przypadkowa. Na ten dzień przypada bowiem 34. Rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce po II wojnie światowej. Wtedy zwycięstwo ,,Solidarności'' wpłynęło na nowe dzieje w historii Polski i proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Marsz 4 czerwca. Gdzie i o której się rozpocznie?

Marsz wyruszy w niedzielę 4 czerwca o godzinie 12 z Alei Ujazdowskich. Trasa ma prowadzić przez Plac na Rozdrożu, Plac Trzech Krzyży, Krakowskie Przedmieście. Wydarzenie zakończy się na Placu Zamkowym.

Trasa do pokonania to ok. 3,5 kilometra.

Marsz 4 czerwca. Czym najlepiej dojechać?

Jak dojechać do Alei Ujazdowskich? Mieszkańcom Warszawy najłatwiej będzie dojechać metrem.

Odradzamy jednak podróż samochodem. Należy pamiętać bowiem, że 4 czerwca wiele warszawskich ulic będzie chwilowo zamkniętych.

Marsz 4 czerwca. Jak dojechać pociągiem?

Dla osób, które mają dłuższą trasę do pokonania najbardziej optymalnym środkiem transportu może być pociąg. Sprawdźmy, jak dojechać na miejsce rozpoczęcia marszu z głównych warszawskich dworców.

Planujesz podróż do Warszawy koleją? Oto jak dotrzeć na marsz z Dworca Centralnego:

Planujesz podróż do Warszawy koleją? Oto jak dotrzeć na marsz z Dworca Wschodniego:

Planujesz podróż do Warszawy koleją? Oto jak dotrzeć na marsz z Dworca Gdańskiego:

Planujesz podróż do Warszawy koleją? Oto jak dotrzeć na marsz z Dworca Zachodniego:

Jeśli wybierasz się na marsz samolotem do Warszawy lub zostawisz auto w pobliżu lotniska, oto jak można dojechać na marsz z lotniska Chopina:

Marsz 4 czerwca. Utrudnienia dla mieszkańców stolicy

Podczas marszu policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu ulic, którymi będą maszerować jego uczestnicy, a także ulic poprzecznych.

W takim przypadku, jak informuje ZTM, na trasy objazdowe mogą być kierowane tramwaje i autobusy linii: D, 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 100, 106, 107, 108, 109 (możliwe zawieszenie kursowania linii), 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522.