Rada Warszawy powinna zmienić stawki za wywóz śmieci - podkreślił wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński w reakcji na informację, że z opłat mieszkańców do miejskiej kasy trafiła nadwyżka w kwocie 180 mln zł. Zdaniem wojewody nadwyżka to dowód braku strategii i przerzucania kosztów na mieszkańców.

Przed dwoma tygodniami Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w ocenie wykonania przez zarząd Warszawy budżetu za ubiegły rok, że zrealizowane dochody miasta w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi opiewały na kwotę 1 mld 80 mln zł, natomiast łączne wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci wyniosły 895,7 mln zł. Zatem nadwyżka dochodów z opłat od mieszkańców wyniosła ponad 180 mln zł.

Wojewoda mazowiecki w środowej rozmowie z TVP Info ocenił, że to sytuacja "kuriozalna". "Zwykle w samorządach władze lokalne dopłacają do tego rodzaju wydatków, dlatego że nie chcą ich przerzucać na mieszkańców. W Warszawie mamy do czynienia z podwyżką, która sprawiła, iż z kieszeni mieszkańców wyciągane są naprawdę olbrzymie kwoty w wymiarze miesięcznym i jeszcze się okazało, że wypracowany został z tego zysk, który nie jest zwracany mieszkańcom Warszawy" - podkreślił Bocheński.

W jego ocenie to dowód braku strategii i przerzucania kosztów na mieszkańców. "Prezydent Warszawy bardzo często zabiera głos i mówi, jakie koszty ponoszą mieszkańcy w związku z inflacją, z innymi opłatami, z ogólną sytuacją gospodarczą na świecie, a w tym samym czasie każdego miesiąca każdy warszawiak płaci pieniądze, które powinny być zdecydowanie niższe i powinny być do wykorzystania na zupełnie inne cele" - dodał wojewoda.

"Jeszcze mamy do czynienia z butą władzy, która nie chce cofnąć tych decyzji. Tak naprawdę Rada m.st. Warszawy powinna przyjąć nową uchwałę, w której zmienia stawki" - stwierdził Bocheński. W Warszawie w zabudowie wielolokalowej opłata za wywóz śmieci wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego. Właściciele domów jednorodzinnych płacą miesięcznie 107 zł.

Stołeczny ratusz nie planuje jednak obniżki opłat w ramach zwrotu nadpłat pobranych od mieszkańców. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z systemem gospodarowania odpadami. Dlatego decyzją Rady m.st. Warszawy z marca br., nadwyżka za 2022 r. została przeznaczona na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023-2025" – informowała PAP Aleksandra Grzelak z biura prasowego urzędu miasta.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

