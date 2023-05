W sprawie ogłoszonych w weekend propozycji odbyły się konsultacje z Ministerstwem Finansów, z premierem Mateuszem Morawieckim - budżet jest na to gotowy, wszystko jest obliczone - mówił w Programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Krzysztof Sobolewski, który w poniedziałek był gościem Polskiego Radia, został zapytany o przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość propozycje m.in. podniesienia od 1 stycznia przyszłego roku świadczenia 500 plus do 800 złotych. "To jest obliczone. Były konsultacje i z Ministerstwem Finansów, z panem premierem - budżet jest na to gotowy" - zapewniał sekretarz generalny PiS.

"Wszystko będzie dokładnie przedstawione przy prezentowaniu projektów" - poinformował Sobolewski i zapewniał, że środki na nowe propozycje będą pochodzić z budżetu państwa.

Podkreślał, że przedstawione w weekend propozycje są elementami kampanii do parlamentu i kolejnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości jako partii rządzącej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w mediach społecznościowych, że podczas najbliższego posiedzenia Rada Ministrów zajmie się propozycjami ogłoszonymi podczas konwencji PiS.

Sobolewski był pytany, czy PiS chciałoby, aby propozycje np. waloryzacja 500 plus, była uchwalona w formie ustawy jeszcze przed wyborami. "Chcemy, żeby zaczęło to obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku" - podkreślał. Na uwagę, że można to uchwalić wcześniej, polityk odpowiedział: "O tym rozmawiamy".

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Sobolewski był także dopytywany o propozycję dotyczącą autostrad, czy chodzi o nacjonalizację części prywatnych autostrad. "Będziemy próbować tak to zorganizować, aby ludzie podróżujący tymi niepaństwowymi odcinkami nie odczuli tego, że podróżują płatnymi autostradami" - powiedział.

W kontekście propozycji dotyczących bezpłatnych leków na receptę, czy może być tak, że w związku z poszerzeniem listy beneficjentów ta lista leków może się zubożyć. "Nic o takich planach nie słyszałem" - powiedział polityk PiS. "Pan minister (zdrowia, Adam) Niedzielski zapowiedział wczoraj, że nad tą listą będzie pracował, już pracuje i będzie też ją ogłaszał po przeanalizowaniu" - dodał. (PAP)