Z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i najważniejszych polityków ugrupowania w sobotę przed południem rozpoczęła się w Warszawie dwudniowa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”; podczas konwencji mają być "wykuwane" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory.

Szef sztabu, europoseł Tomasz Poręba powiedział PAP, że po wielu miesiącach spotkań i dyskusji z Polakami Prawo i Sprawiedliwość robi kolejny programowy krok. Jak dodał, nazwa konwencji, czyli "Programowy UL Prawa i Sprawiedliwości" nie jest przypadkowa.

"Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak również wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca w Ulu" – zaznaczył Poręba.

Według sztabowców PiS, weekendowe wydarzenie będzie podzielone na kilkanaście paneli. W dyskusjach wezmą udział najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także zaproszeni eksperci zajmujący się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego.

"W innowacyjnej formie, podczas dwudniowej debaty programowej będziemy kontynuować naszą pracę programową, którą rozpoczęliśmy kilkanaście tygodni temu spotkaniami z wyborcami pod hasłem +Przyszłość to Polska+" – poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Polacy to nasi eksperci programowi. Rozmawialiśmy z nimi podczas setek spotkań. W +Ulu Programowym+ będziemy pracować nad pomysłami, które są efektem rozmów z Polakami” – zapowiedział Bochenek.

- Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi niezależnie kim jest; aby podołać temu wyzwaniu musimy zwrócić się do najlepszych ekspertów, czyli do Polaków - powiedział podczas konwencji, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego, czyli dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje" - podkreślił prezes PiS.

Jak zaznaczył, łatwo to powiedzieć, ale nieporównanie trudniej zrealizować. "I jeśli chcemy, a chcemy i przez cały czas to robimy, próbować temu bardzo trudnemu wyzwaniu podołać, to musimy zwrócić się do tych ekspertów, którzy są najlepsi, którzy najlepiej wiedzą, czego naród i czego poszczególni jego członkowie, czego Polacy potrzebują, tzn. zwrócić się do społeczeństwa, do narodu, do Polaków" - powiedział Kaczyński.

