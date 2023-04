Babciowe, kredyt zero procent, liberalizacja prawa przerywania ciąży, podwyżki dla sfery budżetowej o 20 procent i zmniejszenie składek zdrowotnych płaconych przez przedsiębiorców - to według wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka pierwsze pięć decyzji rządu Platformy po wygraniu wyborów.

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak był w czwartek w Radiu Zet pytany o pięć konkretnych decyzji Platformy na pierwsze sto dni w przypadku wygrania wyborów.

"One się wyłaniają z tego co Donald Tusk mówi przy okazji tych swoich wystąpień: babciowe, kredyt zero procent, sprawy przerywania ciąży, podwyżki dla sfery budżetowej o 20 procent" - powiedział.

Piąte to "składka zdrowotna dla przedsiębiorców". "Nie może być tak, że przedsiębiorca sprzedaje szafę i musi od tego zapłacić składkę zdrowotną" - zaznaczył Siemoniak.

Tzw. babciowe to 1500 złotych, które otrzyma kobieta po urodzeniu dziecka, jeśli wróci do pracy. Świadczenie miałoby trafiać do matek aż do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Tzw. kredyt zero procent, zapowiedziany przez Donalda Tuska w lutym w Pabianicach, oznacza, że państwo bierze na siebie spłatę wszystkich kosztów bankowych kredytów hipotecznych, osoba biorąca kredyt (w wieku do 45 lat) spłaca tylko kapitał. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ godl/