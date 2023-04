KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" w rankingu World Silver Survey 2023 - poinformowała w środę miedziowa spółka. Dodano, że w kategorii "największych producentów srebra" KGHM uplasował się na drugim miejscu.

W 2022 r. Grupa Kapitałowa KGHM w 2022 r. wyprodukowała 1 327 ton srebra, a 16 proc. przychodów pochodzi, właśnie ze sprzedaży srebra.

Zgodnie z najnowszym raportem największym producentem srebra jest meksykańska firma Fresnillo, a na trzecim miejscu - po KGHM - amerykańska firma Newmont. Jeśli chodzi o kopalnie, to na drugim miejscu po KGHM uplasowała się meksykańska kopalnia Peñasquito należąca do Newmont, a na trzecim rosyjska kopalnia Dukat należąca do Polymetal International.

Cytowany w komunikacie spółki prezes KGHM Tomasz Zdzikot komentując wyniki raportu podkreślił, że inwestycje oraz projekty technologiczne umacniają firmę w fotelu globalnego lidera w tej branży. "Angażujemy ogromne pieniądze w rozwój KGHM, spółki, która podbija zagraniczne rynki i szuka nowych możliwości wydobywczych w Polsce" - dodał.

Spółka wyjaśniła, że sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Metal jest dostarczany w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich i metalowych produkujących stopy z zawartością Ag. Srebro w formie gąsek trafia głównie do instytucji finansowych.

Dodano, że produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku działa Wydział Metali Szlachetnych. "Powstał specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. +czarnym błocie+, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg" - wyjaśniono.

Raport "World Silver Survey" to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

Srebro wykorzystywane jest w jubilerstwie, przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce i wielu innych. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Ogółem przemysł zużywa ok. 40 proc. światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi to 40 milionów ton. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy. (PAP)

