Branżowe centra umiejętności (BCU) mają być nową jakością w systemie kształcenia branżowego i technicznego. Będą to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni. Na wsparcie stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

W piątek na stronie MEiN podano, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca na zlecenie resortu edukacji, przeprowadziła konkurs w ramach KPO na utworzenie 120 BCU, do którego zgłoszono 90 wniosków. Był to konkurs na "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)". Z komunikatu wynika, że po ocenie formalnej i merytorycznej 60 z nich przyznano dofinansowanie na łącznie blisko 700 mln zł. Resort przekazał jednocześnie, że instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w I naborze, mogą ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania w kolejnych naborach.

Z oferty BCU mają skorzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy i pracownicy branż. W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstać ma jedno centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub przy centrach kształcenia zawodowego.

Jak podało MEiN, wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze. BCU pełnić będą funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r. – poinformował resort edukacji i nauki.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

