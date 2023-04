Dzięki programowi Google News Initiative Student Fellowship 2023, studenci i absolwenci studiów wyższych mogą odbyć płatne staże dziennikarskie w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Wysokich Obcasach”. Łącznie w programie uczestniczy 20 redakcji w dziewięciu europejskich krajach.

GNI Student Fellowship to największe stypendium dziennikarskie dla początkujących dziennikarzy w Europie. Za realizację projektu odpowiada European Journalism Centre we współpracy z Google News Initiative. Staż obejmuje osiem tygodni pracy w redakcji w pełnym wymiarze godzin. Za cały ten okres stażyści otrzymają 2,5 tys. euro wynagrodzenia.

Jak uzyskać szansę na bezpłatny staż?

Aby się zakwalifikować do preselekcji, należy mieć co najmniej 18 lat i posiadać status studenta lub ukończyć studia w 2021, 2022 lub 2023 roku. Obowiązkiem jest pochodzenie lub zamieszkanie w kraju, w którym znajduje się wybrany newsroom. Następnie wystarczy przesłać zgłoszenie aplikując pod tym linkiem do północy, 21 kwietnia 2023 roku. Należy przygotować próbki własnych artykułów i list motywacyjny. Warto jest zapoznać się z też pytaniami aplikacyjnymi z przykładowego formularza.