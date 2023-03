Reklama

Koszt pomocy Ukrainie to około 1% PKB, czyli ok. 30 mld zł, w 2022 r., poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Ten koszt to jest ok. 1% PKB, czyli to jest ok. 30 mld zł" - powiedziała Rzeczkowska w Radiu Zet. Doprecyzowała, że dane te dotyczą 2022 r.

Reklama

"I to jest koszt, który obejmuje zarówno środki, które pochodzą z budżetu centralnego, z funduszu pomocy Ukrainie, ale to są też środki, które przeznaczają władze samorządowe, to jest również częściowo pomoc militarna" - podkreśliła.

Według niej, trudno ocenić, czy wartość ta wzrośnie w tym roku.

"Trudno powiedzieć, bo to tez zależy i od skali pomocy militarnej i od tego ile osób, ilu uchodźców w Polsce będzie przebywać, bo w zeszłym roku mieliśmy te fale na różnym poziomie, w tej chwili to jest ok. 1 mln osób z Ukrainy, które są zarejestrowane" - powiedziała minister.

Rzeczkowska dodała, że w Polsce pracuje ok. 780 tys. Ukraińców, wiele osób prowadzi też działalność gospodarczą.

(ISBnews)