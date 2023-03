Już w maju ubiegłego roku, w reakcji na działania wojenne Moskwy na Ukrainie oraz popełniane tam zbrodnie, Sejm uznał Rosję za państwo terrorystyczne.

W przyjętym obecnie dokumencie parlamentarzyści apelują do litewskiego rządu o działania, by na poziomie międzynarodowym Rosja została uznana za państwo sponsorujące terroryzm oraz by jej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo na Ukrainie, a także kwestia powołania Specjalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego, by były rozwiązywane na szczeblu zarówno Unii Europejskiej, jak i całego demokratycznego świata.

Rezolucja wzywa również do pociągnięcia do odpowiedzialności na szczeblu unijnym rosyjskich partii, odpowiedzialnych za działania państwa terrorystycznego, a mianowicie partii Jednej Rosji, Komunistycznej Partii Rosji, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji oraz partii Sprawiedliwej Rosji, a także do umieszczenia ich członków na listach sankcji UE.

Ponadto proponuje się zwiększenie krajowej odpowiedzialności za wdrażanie międzynarodowych sankcji i próby ich obchodzenia, stworzenie funkcjonującego mechanizmu kontroli oraz środków zapewniających kontrolę eksportu i tranzytu nie tylko towarów podwójnego zastosowania, ale także towarów potencjalnie podwójnego zastosowania lub wrażliwych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do celów wojskowych.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 114 posłów w 141-osobowym parlamencie. Nikt nie głosował przeciwko, ani się nie wstrzymał od głosu.

