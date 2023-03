– Agencja Bezpieczeństwa zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o współpracę ze służbami rosyjskimi – poinformował w ubiegłym tygodniu Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Prokuratura postawiła im zarzuty szpiegostwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani obserwowali tory kolejowe, którymi jest przesyłana broń do Ukrainy. Rosjanie mieli zlecać tej grupie także działania propagandowe, które miały skłócić Polaków i Ukraińców. Sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Teraz będzie rozstrzygać sąd. Problem w tym, że nie ma on łatwego zadania, ponieważ art. 130 kodeksu karnego, który mówi o szpiegowaniu, jest bardzo ogólny i nieprzystający do współczesnych czasów. I tak np. jego pierwszy paragraf brzmi: „Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Kolejne są podobnie ogólne. Z tej m.in. przyczyny do tej pory nie udało się zakończyć procesów choćby Mateusza Piskorskiego z partii Zmiana, który został zatrzymany w 2016 r., czy dwóch pracowników Huawei zatrzymanych w 2019 r.