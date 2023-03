W sobotę minister Błaszczak odwiedził Olecko w woj. warmińsko-mazurskim. Polityk złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jan Pawła II, a potem spotkał się z mieszkańcami miasta.

Reklama

Jak mówił, podstawowym warunkiem rozwoju ojczyzny jest bezpieczeństwo. "Nie chcemy, żeby Olecko było drugą Buczą i do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy dlatego, że budujemy nowe jednostki wojskowe. Jeszcze w tym roku, tu w Olecku powstanie jednostka wojskowa" - zapowiedział wicepremier.

Jego zdaniem, oznacza to bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta i województwa oraz ważny impuls gospodarczy dla regionu. "Jeszcze w tym roku, a nawet jeszcze w kwietniu, teren, który pozyskaliśmy (...) zostanie wykorzystany na budowę jednostki wojskowej. Najpierw zaczniemy od infrastruktury tymczasowej. Zaczniemy szybko, dlatego, że szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej - mówił szef MON.

Reklama

Jak dodał, chodzi o dywizjon, który będzie wchodził w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii, której dowództwo mieści się w Węgorzewie. "Doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się - jeżeli chodzi o zdolności obronne Ukraińców (...) Dlatego, żeby do takiej napaści nie doszło, wzmacniamy artylerię, a I Mazurska Brygada z Węgorzewa jest jedną z najważniejszych jednostek Wojska Polskiego" - powiedział Błaszczak.

Przypomniał słowa: "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny". Tłumaczył, że jako kraj szykujemy się do wojny, żeby odstraszać wroga. "Życie w pokoju jest najważniejsze, ale żeby żyć w pokoju – przykład ukraiński to pokazuje – trzeba mieć silne wojsko. (…) To dlatego budujemy jednostki wojskowe, to dlatego wyposażamy wojsko w nowoczesną broń, dlatego żeby był pokój" - powiedział. Zaznaczył, że rząd działa szybko i wyprzedzająco, że zapewnić Polsce bezpieczeństwo.

Reklama

Wicepremier zwrócił się do olecczan o poparcie w wyborach parlamentarnych. Oświadczył, że jesienne wybory są niezwykle ważne, bo "będziemy wybierać między dumną, silną przepełnioną ambicjami bezpieczną Polską, której pozycja na arenie międzynarodowej wzrasta a Polską słabą, uzależnioną od innych Polską".

Według Błaszczaka PiS gwarantuje, że nie będzie ulegał "ambicjom pseudoelit", będzie reprezentować zwykłych ludzi i konsekwentnie walczyć, żeby Polska była niepodległa i bezpieczna. Minister zapowiedział, że PiS w przeciwieństwie do swoich konkurentów politycznych nie chce likwidować żadnych instytucji, oraz że będzie powoływać nowe jednostki wojskowe.

Jak mówił, często rozmawia z młodymi ludźmi, którzy zgłaszają się do wojska i wielu z nich wraca z emigracji, z czego on się bardzo cieszy. "W Niemczech pewnie zbierali szparagi, pracowali na budowie, a młode panie pracowały w opiece społecznej, a teraz są w Wojsku Polskim" - podkreślał Błaszczak.

Zaznaczył, że po wybudowaniu jednostki w Olecku, mieszkańcy będą mogli podjąć tam pracę. Podkreślił, że będzie to stabilna praca na miejscu, że nie będą musieli wyjeżdżać ze swego miasta.

Minister odniósł się też w Olecku do ataku na świętego Jana Pawła II. "To, co dzieje się teraz, a co związane jest z atakiem na świętego Jana Pawła II, naszego papieża, można postrzegać właśnie jako atak na nasz kraj, na Polskę. Dlatego, że Jan Paweł II jest naszym autorytetem, najwybitniejszym z Polaków" - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami w Olecku (warmińsko-mazurskie) wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Jan Paweł II - jak ocenił Błaszczak - stanowi bardzo ważny element naszej tożsamości. Dlatego - jego zdaniem - "jeżeli ktoś chce złamać kręgosłup Polaków, to uderza właśnie w Jana Pawła II".

Szef MON przypominał także słowa papieża na Westerplatte, które skierowane były do młodzieży podczas jego pielgrzymki do Polski. "Papież mówił, że każdy w swoim życiu powinien mieć takie Westerplatte, czyli takie zadanie, któremu jest wierny. Nawet, jeżeli wydawałoby się, że to zadanie jest bardzo trudne do zrealizowania, to nie wolno się poddawać, ulegać, dezerterować, trzeba takie zadanie wykonywać. Dla nas takim zadaniem jest Polska" - powiedział Błaszczak. (PAP)

autorzy: Jacek Buraczewski, Mateusz Mikowski, Adrian Kowarzyk

bur/ mm/ amk/ agz/