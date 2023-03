UOKiK już w sierpniu 2020 r. zakazał ich pobierania, uznając mechanizm ich wyliczania za klauzulę abuzywną. Skutkowało to wydaniem decyzji o nałożeniu kary w wysokości ponad 4,9 mln zł. Tamto postępowanie jest nadal w toku.

Deutsche Bank, zamiast zaprzestać stosowania tego mechanizmu, we wrześniu 2019 r. – jeszcze w trakcie postępowania administracyjnego – rozesłał do konsumentów informację o jednostronnej zmianie klauzul. Za to właśnie został teraz ukarany kolejną grzywną w wysokości 5,7 mln zł.