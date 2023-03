Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Müller odniósł się do przypadającej 12 marca 24. rocznicy wejścia Polski do NATO. "Warto dzisiaj podkreślić, że obecnie w Polsce stacjonuje niespełna 11 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych, w tym około 10 tysięcy to żołnierze wojsk amerykańskich, ale również z Wielkiej Brytanii, Kanady i innych państw członkowskich NATO, to podwyższa polskie bezpieczeństwo" - powiedział.

"Ale polskie bezpieczeństwo to nie tylko wsparcie sojuszników, ale przede wszystkim budowa własnego zaplecza (...) czyli zwiększenie liczby wojsk na terenie naszego kraju. Liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tysięcy do około 164 tysięcy, porównując rok 2015 i rok 2023" - dodał rzecznik rządu, podkreślając także wzrost nakładów na zakup sprzętu dla wojska.

Jak wskazał Müller, między rokiem 2015 a 2023 nastąpił tu wzrost na poziomie 160 proc. w budżecie państwa. "A mówimy jeszcze o wydatkach pozabudżetowych, ze specjalnego funduszu. Polska jest w tej chwili jednym z nielicznych krajów NATO, który z nadmiarem spełnia swoje wymogi, jeśli chodzi o procentowy udział wydatków na zbrojenia. Zgodnie ze zobowiązaniami sojuszniczymi jest to dwa procent PKB" - przypomniał Müller.

"W zeszłym roku wydaliśmy 2,3 proc. PKB, a w tym roku to będzie znacząco wyższa kwota, ze względu na te zobowiązania i kontrakty zbrojeniowe, które od wielu miesięcy, a właściwie lat, podpisujemy" - dodał.

Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r. Tego dnia w Independence w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazał amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego.

Wraz z Polską do NATO zostały przyjęte także Czechy i Węgry. Cztery dni później - 16 marca - w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyła się ceremonia przyjęcia trzech nowych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Rafał Białkowski

