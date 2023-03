W odpowiedzi na ujawnione problemy firmy takie jak Uber czy Bolt zaczęły szykować strategie poprawiające bezpieczeństwo pasażerów. Pod koniec roku nad przepisami regulującymi działanie platform pochyliła się też kancelaria premiera. Co ciekawe, projektowane przez KPRM przepisy w dużej mierze pokrywają się z tym, co zaproponowały same platformy.