Co prawda, to umowa ramowa i teraz będą jeszcze dogrywane szczegóły, najpewniej dokładne czasy dostaw itd. Ale biorąc pod uwagę, że pojawiały się informacje o mocach produkcyjnych rzędu 100 sztuk rocznie, można śmiało powiedzieć: HSW ma co robić przez najbliższe 20 lat. I akurat w tym wypadku minister obrony Mariusz Błaszczak nie naciąga faktów, mówiąc o tym, że jest to największy projekt polskiej zbrojeniówki w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jego wartość to ponad 20 mld zł.