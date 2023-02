Chodzi o sprawę czynności przeprowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na początku stycznia w Szczecnie. Jak informował m.in. "Głos Szczeciński", funkcjonariusze CBA weszli do jednego tamtejszych gabinetów ginekologicznych i w obecności pacjentek zabrali całą dokumentację medyczną za okres od 1996 r., komputer i telefon komórkowy.

Z informacji przekazanych przez biuro RPO wynika, że do rzecznika wpłynęły skargi w tej sprawie. "Zdaniem skarżącej ginekolog, działania funkcjonariuszy naruszały nie tylko tajemnicę lekarską, ale były nieadekwatne prawnie, tym bardziej, że nie przedstawiono jej żadnych zarzutów. Negatywnie ocenia też ona zachowanie funkcjonariuszy - wskazuje, że od jesieni 2020 r. była wielokrotnie nachodzona przez organa ścigania" - podaje biuro rzecznika.

Do RPO skarżą się także pacjentki. Ich zdaniem zabranie całej dokumentacji medycznej naruszało ich prawa obywatelskie, ingerowało w sferę ich intymności i drażliwe dane osobowe, a w niektórych przypadkach nawet utrudniało leczenie. "Jedna z pacjentek zauważyła, że podczas wizyty w lutym 2023 r. brak dokumentacji z jej długoletniego leczenia uniemożliwił porównanie obrazu klinicznego sprzed trzech miesięcy z teraźniejszym. Jej zdjęcia USG zostały bowiem wyniesione przez CBA" - wskazuje biuro.

Po tych skargach Zespół Prawa Karnego Biura RPO zwrócił się do Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o wyjaśnienia. Rzecznik domaga się zwłaszcza o podania przesłanek, które uzasadniały potrzebę oraz niezbędność zatrzymania dokumentacji medycznej. Pyta też, czy w tej sprawie do prokuratury wpłynęły zażalenia lub skargi i jak zostały rozpoznane.

Jak donosił przed w ubiegłym tygodniu "Głos Szczeciński", prokuratura w Szczecinie tłumaczy, że CBA zabezpieczyło dokumentację medyczną na wniosek prokuratora, "gdyż ten dysponował dowodem, iż mogło dojść do pomocnictwa w nakłanianiu do aborcji przez doktor M.K. oraz wypisywania przez nią pacjentkom farmaceutyków, które w Polsce nie są dopuszczone do obrotu".

Prokuratura tłumaczyła też gazecie, że do dokumentacji pacjentek ma dostęp tylko śledczy prowadzący sprawę.(PAP)

