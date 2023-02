Szef MON zatwierdził w piątek w Fabryce Broni Łucznik w Radomiu aneks do umowy na dostawy kolejnej partii karabinków MSBS GROT oraz umowę na dostawę karabinów wyborowych MSBS GROT 7,62 x 51 mm NATO dla Sił Zbrojnych RP.

Błaszczak podkreślił, że "perspektywy rozwoju przed radomską Fabryką Broni są bardzo dobre". "Dziękuję za sprawność załogi, która rzeczywiście bardzo dużo uwagi poświęca produkcji tych karabinków" - mówił.

Szef MON powiedział też, że już w przyszłym tygodniu w Hucie Stalowa Wola zawarty zostanie kontrakt w sprawie bojowych wozów piechoty Borsuk. "Będzie to też duży kontrakt w sensie zarówno wartości, jak i przede wszystkim, na czym nam najbardziej zależy, w sensie ilości, liczby bojowych wozów piechoty Borsuk, które zamówione zostaną w Polskim Przemyśle Zbrojeniowym" - powiedział minister.

Dzięki aneksowi o wartości około 1 mld zł do obecnie realizowanej umowy z lipca 2020 r. zwiększą się dostawy karabinków MSBS GROT dla Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z aneksem, Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. dostarczy do Sił Zbrojnych RP do końca 2026 r. blisko 88 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. W efekcie, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 184 tys. karabinków, a całkowita wartość umowy wyniesie ok. 2,1 mld zł brutto.

Kolejna umowa dotyczy dostawy 250 kompletów 7,62x51 mm samopowtarzalnych karabinów wyborowych (7,62 mm SKBW). Wartość zamówienia wynosi ok. 11 mln zł brutto, a dostawy broni zostaną zrealizowane w 2024 r.

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd pływa, co wyróżnia go z innych wozów tego typu. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.

Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Masa Borsuka w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Za projekt Borsuka odpowiada Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A.(PAP)

autor: Edyta Roś, Ilona Pecka

