Wczoraj Pałac Prezydencki poinformował o przesłaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał m.in. możliwość wnioskowania o test niezawisłości przez „właściwy sąd” (dziś to uprawnienie stron postępowania) oraz zmiany dotyczące właściwości SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego (ustawa zakłada przekazanie spraw dyscyplinarnych sędziów do NSA).