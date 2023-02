Mikołaj Kopernik urodził się dla Europy i dla świata - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Dodał, że urodził się on po to, aby dokonać rzeczy wielkich.

Minister edukacji i nauki wziął w niedzielę w Toruniu udział w inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego i powołaniu członków Akademii Kopernikańskiej.

"Dokładnie 550 lat temu kilkaset metrów stąd w jednej z pięknych kamienic starówki toruńskiej urodził się człowiek wybitny - Mikołaj Kopernik. Przede wszystkim człowiek wybitny, wielki myśliciel, wielki naukowiec, najbardziej znany polski naukowiec" - wskazał Czarnek.

Dodał, że Kopernik urodził się jako poddany króla polskiego, ale "urodził się dla Europy, dla świata".

"(Kopernik) urodził się po to, aby dokonać wielkich rzeczy, aby dokonać rewolucji w pozytywnym tego słowa znaczeniu — rewolucji w nauce. Był człowiekiem wszechstronnym, był prawnikiem, lekarzem, astronomem, matematykiem, fizykiem, teologiem i filozofem, był również duchownym — kanonikiem kapituły warmińskiej" - podkreślił Czarnek.

Minister edukacji i nauki zaznaczył, że gdy prowadzone były rozmowy o 550. rocznicy urodzin wybitnego Polaka, zastanawiano się, jaki pomnik wystawić się temu człowiekowi i wtedy pojawiła się idea żywego pomnika, pomnika w działaniu — to idea Akademii Kopernikańskiej i Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

"To wspaniały - jeśli mogę tak powiedzieć pomnik ku czci Mikołaja Kopernika złożony z naukowców z całego świata: z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, z Azji i z Polski. Bardzo dziękujemy wszystkim państwu, którzy przyjęli zaproszenie do Izb Kopernikańskich. Izby Kopernikańskie i Akademia Kopernikańska to nie jest konkurencja dla żadnej polskiej uczelni, to nie jest instytucja, która miałaby zastąpić jakąkolwiek polską instytucję. To jest płaszczyzna wymiany doświadczeń, myśli, osiągnieć naukowych we wszystkich dziedzinach kopernikańskich" - mówił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podkreślił, że powołani do Akademii wybitni ludzie z całego świata i ci, którzy będą dołączać do nich w najbliższych miesiącach, mają rozpocząć narodziny programów kopernikańskich - 20-letni program rozwoju polskiej, europejskiej i światowej nauki, skupionej wokół Mikołaja Kopernika i wokół jego wybitnych osiągnięć.

W czasie Światowej Kongresu Kopernikańskiego kilkudziesięciu naukowcom wręczono nagrody w ramach Gali Nauki Polskiej za znaczne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, działalności dydaktycznej i wdrożeń.(PAP)

Autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz

