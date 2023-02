Rzecznik rządu podczas wtorkowej rozmowy w Polsat News został zapytany, czy wyobraża sobie jakąkolwiek formułę współpracy po wyborach z posłami Konfederacji.

"Nie, nie w tej formule, nie z tymi ludźmi" - odparł Müller.

Dopytywany, czy w Konfederacji nie ma nikogo, z kim PiS mogłoby współpracować powiedział: "Po ostatnich różnych wypowiedziach Konfederacji, jestem bardzo sceptyczny, co do współpracy z tą formacją".

Müller na uwagę, że gdyby wybory odbyły się teraz, to PiS zabrakłoby 15-20 mandatów do samodzielnej większości, zwrócił uwagę, że od tego jest kampania wyborcza, aby przekonać Polaków do powierzenia PiS samodzielnej większości. "A jeżeli tak nie będzie, to będziemy patrzeć, jak wygląda układ sił politycznych w Sejmie i wtedy będzie o tym dyskusja. Teraz nie ma co o tym dywagować" - dodał.

W piątek 10 lutego, z Konfederacji został usunięty prezes Wolnościowców Artur Dziambor. W poniedziałek opuszczenie Konfederacji ogłosili dwaj pozostali posłowie należący do partii Wolnościowcy: Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza.

Wybory parlamentarne - według kalendarza wyborczego - mają się odbyć jesienią 2023 r. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

