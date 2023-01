"Myślimy nad innymi instrumentami, które będą połączeniem tego projektu, który jest obecnie z pewnym dodatkowym wsparciem ze strony państwa" - powiedział Gut-Mostowy w RMF FM. Uchylił się natomiast od odpowiedzi na pytanie o szczegóły projektowanego rozwiązania.

Reklama

"Na tę chwilę nie chciałbym mówić o szczegółach, natomiast na pewno pewna forma nawiązująca do bonu turystycznego jest opracowywana. Są różne wersje. Myślę, że w ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy wiedzieć czy to jest możliwe do realizacji" - podkreślił.

Poinformował również, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie planuje kolejnego przedłużenia bonu turystycznego, którego termin ważności upływa 31 marca br.

Reklama

Termin ważności bonu był przedłużany dwukrotnie (do 30 września 2022r., a następnie do 31 marca 2023r).

"Już to przedłużenie było drugie z kolei. […] Dlatego nie przewidujemy przedłużenia korzystania z tego bonu" - podkreślił.

Termin płatności bonem upływa 31 marca br, ale korzystanie z usługi możliwe jest także po tym terminie (zgodnie z umową zawartą między usługodawcą z branży turystycznej i posiadaczem bonu).

"Na tę chwilę możemy powiedzieć, że ok. 85-90% wszystkich bonów turystycznych już zostało zrealizowanych, czyli przypomnijmy z całego programu wartego 4 mld zł, ponad 3 mld zł już trafiło do przedsiębiorców" - podkreślił.

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+ i dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

(ISBnews)