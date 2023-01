"Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie uwzględnił zażaleń podejrzanych i w pełni podzielił stanowisko prokuratora uznając, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych Jakuba T., Iwony T., Gabrieli M. oraz Macieja S. zarzucanych im czynów, tym samym wskazując na istnienie przesłanek procesowych do stosowanie środków zapobiegawczych" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy wskazali, że ponadto sąd rozpoznając zażalenie obrońców Jakuba T. oraz Iwony T. na ich zatrzymanie stwierdził, że czynności te były zasadne, legalne i prawidłowe.

Śledztwo dotyczące jednego z wątków tzw. afery melioracyjnej i wyrządzenia szkody PZPN w wysokości miliona złotych prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

W połowie listopada ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby - b. sekretarza generalnego Macieja S. i obecnego członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakuba T., jego żonę Iwonę T. oraz byłą prezes spółki OSTTAIR Gabrielę M. Z kolei pierwszego grudnia zatrzymany został prezes zarządu Sportfive Andrzej P.

Maciej S., Jakub T. i Andrzej P. usłyszeli zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej na ponad milion złotych. Ponadto Jakub T. odpowie za pranie pieniędzy. Gabrieli M. prokurator przedstawił łącznie cztery zarzuty, w tym składania fałszywych zeznań, niezłożenia w terminie sprawozdań finansowych oraz niegospodarności. Z kolei Iwonie T. prokurator przedstawił zarzut prania pieniędzy.

"W toku śledztwa wobec Jakuba T. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz nakazanie powstrzymania się od działalności związanej z zajmowaniem się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Piłki Nożnej" - przypomniała PK.

Z kolei wobec Macieja S. prokurator zastosował m.in. poręczenie majątkowe w wysokości 250 tysięcy złotych oraz dozór policji, natomiast wobec prezesa zarządu Sportfive Andrzeja P. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 150 tysięcy złotych, dozór policji a także zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. "Wobec pozostałych podejrzanych również zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym" - podała PK.

Jak wyjaśnili prokuratorzy, zarzuty związane są z wyprowadzeniem pieniędzy z PZPN poprzez zawarcie fikcyjnego porozumienia, które miało uzasadniać wypłatę prowizji od umowy sponsorskiej na rzecz spółki OSTTAIR. "Prowizja miała być wynagrodzeniem za usługi związane z negocjowaniem umowy sponsorskiej pomiędzy PNPN, a jednym ze sponsorów. Spółka faktycznie była kontrolowana przez Jakuba T." - wyjaśniła PK.

Według ustaleń śledczych - w oparciu o m.in. analizę nośników informatycznych, wiadomości email, analizę dokumentacji bankowej - takie usługi nigdy nie były świadczone. "Ponadto porozumienie pomiędzy PZPN, a Sportfive sp. z o.o. oraz OSTTAIR sp. z o.o. zostało sporządzone i podpisane już po podpisaniu umowy sponsorskiej przez PZPN i opatrzono je nierzetelną datą, aby stworzyć pozory zawarcia porozumienia jeszcze przed zakończeniem negocjacji pomiędzy PZPN, a ustalonym sponsorem" - przekazała PK.

"Jednocześnie w toku postępowania prokurator ustalił, że Gabriela M. formalnie prezes zarządu OSTTAIR sp. z o.o. w okresie od roku 2018 do 2021 i podpisująca jeden z aneksów do porozumienia nie była nawet uprawniona do obsługi rachunku bankowego OSTTAIR sp. z o.o., a jej działaniami faktycznie kierował Jakub T." - zaznaczyła PK.

Jak wynika z analizy przepływów finansowych na rachunku OSTTAIR sp. z o.o. środki uzyskane z PZPN były przeznaczane np. na zakup ekskluzywnych mebli na rzecz Jakuba T. "W wyniku działania podejrzanych doszło do niezasadnej wypłaty przez Polski Związek Piłki Nożnej na rzecz OSTTAIR sp. z o.o. łącznie kwoty ponad miliona złotych" - podała PK.

"W toku śledztwa ustalono, że Gabriela M. która od 2018 r. pełniła funkcję prezesa zarządu spółki OSTTAIR sp. z o.o. była wyłącznie figurantem, nie mając dostępu do rachunku bankowego. Wszelkich przelewów na rachunku spółki dokonywał osobiście Jakub T. Ponadto wystawiał faktury w imieniu spółki OSTTAIR, jednak w okresie, gdy prezesem spółki OSTTAIR była Gabriela M. Jakub T. nie miał jakichkolwiek uprawnień do reprezentowania spółki. Całość wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa OSTTAIR sp. z o.o. Gabriela M. wypłacała ze swojego rachunku bankowego i zwracała je Jakubowi T. Ponadto Jakub T. przekazał Gabrieli M. pieniądze na zakup udziałów w spółce OSTTAIR" - tłumaczyła PK.

Dodatkowo śledczy ustalili, że Jakub T. nakłaniał Gabrielę M. m.in. do składania fałszywych zeznań, jak również instruował co do zasad funkcjonowania spółki. "Wszystkie czynności miały na celu przygotowanie Gabrieli M. do złożenia korzystnych dla niego zeznań. Ponadto ustalono, że po czynnościach procesowych przeprowadzonych w 2021 roku Jakub T. udał się do jej miejsca zamieszkania z urządzeniem mającym wykrywać podsłuchy. Z ustaleń postępowania wynika, że jedyną gratyfikacją za pełnienie funkcji zarządu spółki OSTTAIR dla Gabrieli M. były udogodnienia związane z jej pracą w recepcji innej firmy prowadzonej przez Jakuba T." - dodała PK. (PAP)

autor: Bartłomiej Figaj