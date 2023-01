"Przyjęcie dziś projektu ustawy to realizacja naszego kolejnego zobowiązania. Projekt reguluje warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych oraz ustawiczny rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową. Wprowadza też rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu" - podał resort we wpisie na Twitterze.

Reklama

Celem projektu ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Reklama

Zgodnie z projektowanymi przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg