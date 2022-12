Komentator w radiu mówi: Kaczyński twierdził w 2016 r. (!), że poinformował o tych spotkaniach Andrzeja Milczanowskiego (szefa UOP za prezydentury Wałęsy), a przecież Tomasz Piątek zadzwonił do Milczanowskiego i ten zaprzeczył, jakoby coś takiego Kaczyński mu powiedział. Zatem, kontynuuje komentator, widzimy, że Kaczyński skłamał...

Na zdrowy rozum wersja, że Kaczyński nic nikomu, przynajmniej jasno, nie powiedział, za to w 2016 r. postanowił sam ujawnić spotkania z agentem w możliwie najkorzystniejszym dla siebie świetle, by uprzedzić ataki, jest najbardziej prawdopodobna. Skwitowanie jednak dochodzenia do prawdy krótkim „Kaczyński kłamie” jest nieuczciwością dziennikarską, ale i ludzką.