Parafrazując słowa poety C.K. Norwida, można powiedzieć, że przyszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Musimy się nią zajmować tu i teraz - jeśli chcemy mieć na nią jakikolwiek wpływ. Owszem, jak się okazuje, nasze możliwości jej kształtowania są mocno ograniczone, ale to nie powinno, nie może nas zrażać. Tym bardziej że mamy powody do niepokoju. Najwyraźniej historia się nie skończyła, ale poważnie skomplikowała. Wspomniane już rozchwianie dotyczy wielu obszarów naraz: polityki, także międzynarodowej, bezpieczeństwa, gospodarki, klimatu i - w dalszym ciągu - zdrowia . To bardzo wyjątkowa, i wyjątkowo groźna, kumulacja realnych i potencjalnych kryzysów oraz zagrożeń.