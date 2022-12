To przy założeniu, że w tej dodatkowej grupie wyborców wiejskich (ponad 915 tys.), którzy poszliby do urn i w ten sposób dociągnęli do frekwencji osiąganej w miastach, partie uzyskałyby proporcjonalnie ten sam poziom poparcia co w ostatnich wyborach. Wówczas w sumie PiS mógłby liczyć na dodatkowych 0,5 mln głosów, z kolei KO na 158 tys., a ludowcy na ponad 104 tys.