W środę wieczorem zebrał się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który dyskutował m.in. o bieżącej sytuacji politycznej.

Reklama

"To będą najważniejsze pod każdym względem wybory po 1989 roku" – powiedział w opublikowanej w czwartek przez portal tvp.info rozmowie Tomasz Poręba, odnosząc się do najbliższych wyborów. "Ich stawką będzie to, czy Polska będzie się nadal szybko rozwijać, kontynuować strategiczne projekty i prowadzić dalej suwerenną politykę służącą obywatelom. Dlatego musimy wygrać i wierzyć, że to zwycięstwo jest absolutnie możliwe" – dodał.

Polityk PiS podkreślał, że aby tak było, potrzebna jest w kolejnych miesiącach "ciężka praca i potężna mobilizacja w szeregach Zjednoczonej Prawicy, od najniższych szczebli samorządu poprzez partię, rząd i parlament".

Reklama

"Każdy musi dać z siebie wszystko. Interes Polski i Polaków musi być dla wszystkich najważniejszy" – zaznaczył.

O tym, że Tomasz Poręba poprowadzi kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska.

Portal przypomina, że polityk PiS to historyk i politolog. Jest absolwentem podyplomowych Studiów Europejskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.

Pod koniec lat 90. Poręba pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Był także pracownikiem Biura Krajowego PiS, gdzie pełnił funkcję dyrektora działu ds. informacji i wizerunku. W latach 2004-2009 pracował w Brukseli, jako Główny Doradca Grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Był także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim.

W 2009 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji. Od tamtej pory zasiada w PE. (PAP)

wni/ godl/