Czerwińska podczas środowej wizyty w regionie świętokrzyskim odwiedziła Centrum Integracji Społecznej prowadzony przez kielecki Caritas. Kilka dni temu minęło 18 lat od utworzenia CIS w Kielcach, który był pierwszym pozarządowym CIS-em w Polsce. Wielu uczestników zajęć CIS właśnie tu po raz pierwszy zetknęło się z pracą zawodową i ponad 30 proc. z nich na trwałe podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu.

"Kielecki Caritas jest bardzo znany w Polsce ze swojej działalności na rzecz ludzi, którzy potrzebują ramienia i wsparcia. Województwo świętokrzyskie słynie z dobroczynności, dlatego tak wiele inicjatyw jest tutaj podejmowanych. Można powiedzieć, że jest to zagłębie ekonomii społecznej" – powiedziała w rozmowie z PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej. Podkreśliła rolę Kościoła i organizacji kościelnych w działaniach na rzecz polityki społecznej.

"To wszystko nie byłoby możliwe bez środowiska kościelnego, księży, osób duchownych, które są w to zaangażowane. To wszystko musi się odbywać oczywiście we współpracy z samorządami, które coraz bardziej otwierają się na projekty ekonomii społecznej. My, jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zachęcamy do takich działań, służymy radą, informacją i opinią" – podkreśliła pełnomocnik rządu ds. polityki społecznej. Dodała, że w centrach integracji społecznej osoby potrzebujące mogą liczyć na fachową, profesjonalną pomoc.

"Instruktorzy i wszyscy ci, którzy wspierają te osoby kładą nacisk, żeby bardziej profesjonalizować te usługi, które są tutaj wykonywane. Choćby po to, żeby były to usługi konkurencyjne na rynku. Tak się dzieje, chociażby w kieleckiej placówce i w innych tego typu podmiotach. Są w nich wykonywane produkty także na rzecz otwartego rynku. To są produkty i usługi na bardzo wysokim poziomie" – powiedziała wiceminister.

Czerwińska przypomniała, że w listopadzie uchwalona została przez Sejm ustawa o ekonomii społecznej.

"Ustawa została przyjęta po długoletnich debatach w tym środowisku. Została uchwalona w duchu konsensusu parlamentarnego, co nie jest zbyt częstym zjawiskiem. Pozwoliła na zdefiniowanie ekonomii społecznej, że jest to działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej lub usług społecznych" – podkreśliła. Poinformowała, że na politykę społeczną rząd wydał w 2022 r. 120 mld zł.

"To olbrzymi wzrost w stosunku do lat poprzednich. Zawsze to podkreślam, że polityka społeczna jest jednym z głównych filarów naszej polityki. Na to umówiliśmy się z naszymi wyborcami, to jest w naszym programie wyborczym, który konsekwentnie realizujemy już drugą kadencję. Już po pierwszych wygranych wyborach Polacy powiedzieli nam, że tego od nas oczekują. Będziemy kontynuować te działania, bo chcemy wyprowadzić Polaków z ubóstwa" – powiedziała Czerwińska. (PAP)

Autor: Janusz Majewski

