Kolejny etap przesilenia już w najbliższych dniach, bo Morawiecki szykuje grunt pod przegłosowanie - z ziobrystami lub z pomocą opozycji - nowej ustawy wiatrakowej, stanowiącej ostatni niezrealizowany kamień milowy objęty pierwszym wnioskiem o płatność z KPO. Ponadto w przyszłym tygodniu będziemy świadkami zaciekłej obrony ministra Zbigniewa Ziobry, którego w drodze wniosku o wotum nieufności próbuje odwołać opozycja. PiS jednak, choć sam by się z chęcią pozbył Ziobry, nie może sobie pozwolić na to, by polityczni adwersarze meblowali gabinet Morawieckiemu. Poza tym Ziobro i jego posłowie będą też potrzebni PiS do uchwalenia przyszłorocznego budżetu. Gdy to się stanie, skłonność PiS do „zgubienia” koalicjanta gdzieś po drodze do wyborów parlamentarnych może się zwiększyć. Zwłaszcza jeśli zdarzy się to, czego sam Ziobro wolałby pewnie uniknąć, czyli zacznie dominować narracja, że blokada KPO nie wisi już na niezrealizowanych kamieniach milowych, lecz na nieudanej reformie sądów.