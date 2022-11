"Dziś jest posiedzenia rządu i jednym z punktów jest nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy" – powiedział wiceszef MSWiA w radiu RMF. Wyjaśnił, że zgodnie z nowymi przepisami, każdy uchodźca z Ukrainy, który wyrobi w Polsce pesel i wyjedzie z Polski będzie miał "zamrażany" numer pesel "tak, żeby nie otrzymywać świadczeń, które są w Polsce".

"Do tej pory dawaliśmy na decyzję 30 dni, czy wróci, czy nie wróci" - przypomniał. Wyjaśnił, że chodzi o to, "aby nie dochodziło do jakkolwiek nadinterpretacji. (…) Tu musi być pewność, że państwo polskie pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. System będzie uszczelniony" – oznajmił Szefernaker.

Wiceminister zapowiedział, że od 1 marca przyszłego roku zostanie wprowadzona odpłatność dla tych uchodźców, którzy już ponad 120 dni są w miejscach zbiorowego zakwaterowania. "Najpierw przez parę miesięcy opłata będzie wynosiła 50 proc. (kosztów zakwaterowania – PAP), później 75 proc. tak, żeby te osoby, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowani opłacanych przez polski budżet dokładały się do kosztów swojego zamieszkania" – wyjaśnił.

"Najważniejsze dla nas jest to, aby Polacy mieli przeświadczenie i żeby wiedzieli, że rząd dba o finanse publiczne i że nie ma takiej możliwości, żeby jakieś środki publiczne trafiały do uchodźców, które nie powinny do nich trafić. W związku z tym uszczelniamy system związane z wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem do Polski, a w konsekwencji także ze świadczeniami, które otrzymują uchodźcy" - oznajmił.

Poinformował, że dziennie do Polski przyjeżdża około tysiąca osób, które wskazują, że są uchodźcami. Jednak władze przygotowują się na ewentualny większy napływ uchodźców Ukrainy.

"Chodzi m.in. o możliwość szybkiego przywrócenia infrastruktury, która to umożliwi. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z PKP, tak żeby było ono przygotowane na różne scenariusze. Dziś mamy spotkanie doraźnego zespołu komisji wspólnej rządu i samorządu, spotkania z wieloma innymi podmiotami, które się tym zajmują. Wiemy, że samorządy i organizacje pozarządowe będą w stanie tę infrastrukturę związana z punktami informacjami, recepcyjnymi, miejscami zbiorowego zakwaterowania przywrócić" – powiedział Szefernaker. (PAP)

wnk/ mark/