Podpisane 21 listopada rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. "Zakaz będzie obowiązywał do 31 grudnia bieżącego roku. Jest on związany z pracami nad instalacją elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej" - poinformował PAP we wtorek Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wprowadzony 1 lipca zakaz, obowiązujący najpierw do 15 września, potem przedłużony do 30 listopada a obecnie do końca roku, zastąpił większe ograniczenia związane z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią.

Przez dziesięć miesięcy obowiązywał tam bowiem zakaz przebywania w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim leżących w obszarze przygranicznym. Najpierw od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy, potem od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. obowiązywało właśnie rozporządzenie MSWiA o zakazie przebywania na tym obszarze, które było potem przedłużane, ostatecznie do 30 czerwca tego roku.

W rozporządzeniu MSWiA uzasadniano, że dalszy zakaz przebywania przy granicy jest konieczny, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego jej przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do eskalacji trwającego kryzysu migracyjnego.

Rozporządzenie wojewody podlaskiego, które weszło w życie 1 lipca, zostało wprowadzone na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wojewoda przychylił się do tego wniosku na podstawie ustawy o budowie zapory na granicy. To zakaz przebywania na obszarze dwustu metrów od linii granicy polsko-białoruskiej; za jego złamanie grozi mandat do 500 zł lub nagana.

Pas granicy objęty takim zakazem zbliżania się ma 203,5 km: od trójstyku granic państwowych Polski, Białorusi i Litwy do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444.

We wrześniu obowiązywanie zakazu zostało przedłużone do 30 listopada. Wojewoda Bohdan Paszkowski wyjaśniał wtedy, że chodzi o zapewnienie wykonawcy tzw. bariery elektronicznej możliwości prowadzenia w spokoju prac i swobody dostępu do tego miejsca.

Inwestycja jest realizowana; w miniony piątek w okolicach Kuźnicy oficjalnie oddano do użytku pierwszy odcinek tej zapory, o długości 21 km. MSWiA ocenia, że właśnie do końca roku potrwa budowa całej bariery elektronicznej na granicy z Białorusią.(PAP)

