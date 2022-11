Najlepiej robić to, co do tej pory. Czyli pozwolić im jak najpełniej uczestniczyć w życiu społecznym naszego kraju. Z uwzględnieniem, że nadal mamy do czynienia ze specyficzną grupą demograficzną. Czyli z nieletnimi oraz kobietami, z których gros to osoby starsze lub obarczone obowiązkami opiekuńczymi wobec tych pierwszych. Warto więc dbać o dostęp dzieci do edukacji w polskich szkołach. A tych, które uczą się, zdalnie korzystając z tego, że placówki w Ukrainie działają, monitorować. Po to, by zapobiegać ich wykluczeniu, alienacji. Innymi słowy, wyciągać wnioski z naszych własnych doświadczeń edukacji zdalnej w pandemii. Fakt, sytuacja nie jest łatwa. Bo inaczej myśli się o migrantach, którzy zostają, a inaczej o tych, którzy są tu przejściowo. Lata badań nad migracjami każą sądzić, że gros z nich wrośnie w nasze społeczeństwo . Pamiętajmy, że migracja z Ukrainy do Polski to nie jest zjawisko ostatnich miesięcy. Trwa od trzech dekad, a wzmożona - od 2014 r. Po 24 lutego to także był wysiłek ok. 1 mln Ukraińców, którzy tu już są, by okazać pomoc rodakom. Podsumowując: nie obawiam się scenariusza, w którym nasze państwo okazałoby się niewydolne pomocowo. Jednak przekrój demograficzny uchodźców obnaża słabości polityki społecznej, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej.