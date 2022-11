Aspirant Aleksandra Frens z wrocławskiej policji poinformowała PAP, że w niedzielę wieczorem po godz. 21 doszło we Wrocławiu na rondzie Reagana do wypadku drogowego z udziałem autokaru i auta osobowego.

„W wyniku zderzenia tych pojazdów autokar wpadł do wejścia do przejścia podziemnego na rondzie Reagana. Na skutek wypadku śmierć poniósł kierowca autokaru. Dwie osoby, które podróżowały autokarem odniosły obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Zostały przewiezione do szpitala” - powiedziała policjantka.

Dodała, że z powodu wypadku na rondzie i na pl. Grunwaldzkim ruch kołowy oraz tramwajowy jest zablokowany i utrudnienia komunikacyjne z powodu wypadku potrwają jeszcze wiele godzin.(PAP)

autor: Roman Skiba

