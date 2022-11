Wprowadzane zmiany polegają na:

- zobligowaniu ministra sprawiedliwości do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, co najmniej w języku polskim oraz w innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników, wzorców umów spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, a także informacji m.in. o zasadach zawiązywania i rejestracji tych spółek, rejestracji oddziałów, wykorzystywaniu wzorców umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym, dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym, zasadach reprezentacji i nadzoru oraz zasadach uczestnictwa w organie uprawnionym do reprezentacji i organie nadzoru;

- zobligowaniu ministra sprawiedliwości do przekazywania Komisji Europejskiej informacji o przepisach prawa krajowego regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, w celu ich udostępnienia w systemie integracji rejestrów;

- uzupełnieniu zakresu danych udostępnianych bezpłatnie za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o niepowtarzalny identyfikator europejski, a w przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, także o niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa członkowskiego, w którym zarejestrowano oddział;

- wskazaniu, że za pośrednictwem systemu integracji rejestrów będą przekazywane

bezpłatnie do właściwych rejestrów również m.in. informacje o:

zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zmianach informacji dotyczących spółek (firmy, siedziby, numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, formy prawnej, oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład),

złożeniu dokumentów finansowych wraz z oznaczeniem roku obrotowego;

- uzupełnieniu rodzajów informacji dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego, które sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów m. in. o informacje dotyczące zmiany danych podmiotu czy o informacje o złożeniu dokumentów finansowych takiego przedsiębiorcy;

- przyjęciu zasady, że wpis zmiany danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego (nazwy, siedziby, numeru w rejestrze, formy prawnej, oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a także powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład) będzie następował z urzędu.

Nowela wprowadza przepis do Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym elektroniczne poświadczanie odpisu dokumentu złożonego przez występującego w sprawie rejestrowej pełnomocnika jak również elektroniczne uwierzytelnianie odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa, następuje z chwilą wprowadzenia dokumentu do systemu teleinformatycznego.

Ponadto uchwalona nowela wprowadza zmiany w Kodeksie spółek handlowych poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej umożliwienia dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z wykorzystaniem połączenia w sieci Internet.

Do postępowań wszczętych oraz niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowela wchodzi w życie w połowie grudnia br.