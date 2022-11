Od godziny 14 we wtorek organy paszportowe - zarówno w kraju, jak i za granicą - nie przyjmują wniosków o paszporty ani nie wydają dokumentów. W przypadku uzasadnionej potrzeby można jednak uzyskać paszport tymczasowy.

Punkty paszportowe wznowią działanie w poniedziałek. Utrudnienia dotyczą zatem w praktyce dwóch dni, środy i czwartku. Piątek przypada 11 listopada, więc urzędy i tak będą nieczynne ze względu na Święto Niepodległości.

"To jest rozsądny termin. Chcieliśmy zdążyć przed szczytem paszportowym, który przypada każdego roku przed świętami i nowym rokiem" – tłumaczył w rozmowie PAP pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Przerwa wynika z wejścia w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych i uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP). Rejestr ten zastąpi dotychczasową centralną i lokalne ewidencje. Będzie kolejnym komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy m.in. rejestry dowodów osobistych, stanu cywilnego, danych kontaktowych, czy PESEL.

Budowa nowego rejestru sprawi, że nie będzie już trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Od poniedziałku wniosek elektroniczny będzie generował urzędnik paszportowy, a obywatel będzie się podpisywał cyfrowo.

Uruchomione zostaną także nowe usługi elektroniczne. To m.in. powiadomienie o tym, że paszport jest gotowy do odbioru, czy o tym, że zbliża się termin utraty ważności dokumentu. Bez wychodzenia z domu będzie obywatel zgłosi utratę lub uszkodzenie paszportu. Będzie mógł to zrobić za pomocą portalu gov.pl w zakładce "Usługi dla Obywatela".

Cieszyński zapowiadał w rozmowie z PAP, że stopniowo informacje na temat tego, jakie dane zawiera RDP, pojawiać się będą w aplikacji mObywatel. "Dzisiaj taka opcja jest dostępna w przypadku dowodów osobistych. Możemy podejrzeć wszystkie nasze dowody wraz ze zdjęciami, terminami wydania i unieważnienia. Dzięki Rejestrowi Dokumentów Paszportowych analogiczne rozwiązanie będzie wkrótce dotyczyło paszportów, co pozwoli coraz więcej spraw zrealizować przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie" - mówił minister.

Początkowo planowano, że nowa ustawa o dokumentach paszportowych wejdzie w życie pod koniec marca. Termin ten został jednak przesunięty ze względu na inwazję rosyjską na Ukrainę. Działania wojenne utrudniły przygotowania do zmian, zwłaszcza w polskich przedstawicielstwach na Ukrainie. Napływ uchodźców i idące za tym nowe obowiązki wydłużyły też proces szkolenia urzędników.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

