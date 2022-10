Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski wzięli udział w briefingu w związku z ogłoszeniem wyników naboru konkursu na pediatryczną infrastrukturę strategiczną w ramach Funduszu Medycznego. Fundusz został powołany – z inicjatywy prezydenta - w październiku 2020 r., aby poprawić dostępność nowoczesnego leczenia i przyspieszyć modernizację szpitali.

Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec ub. roku resort zdrowia ogłosił pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, z początkową alokacją 2 mld zł.

Teraz środki z tego konkursu, którego alokację zwiększono do 3,15 mld zł, trafią m.in. do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach - na budowę nowego, ośmiopiętrowego budynku szpitala i remonty w dotychczasowym obiekcie (w projekcie za ponad 168 mln zł).

Występując na briefingu w tej placówce prezydent Duda stwierdził, że Fundusz potrzebował pewnego czasu, aby wejść "w tryby działalności". "Mówiliśmy, że będą to ogromne, dodatkowe, dedykowane pieniądze przeznaczone na rozwój służby zdrowia, a także na leczenie specjalistyczne dzieci" – przypomniał.

„W ramach tego funduszu doszło do rozstrzygnięcia pierwszego, wielkiego, wręcz jak na standardy finansowania w Polsce ochrony zdrowia powiedziałbym, że wręcz gigantycznego konkursu dedykowanego dla polskiej pediatrii; na rozwój opieki pediatrycznej, ukierunkowany przede wszystkim na to, by przyspieszyć diagnostykę" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, wynosząca 3,15 mld zł pula środków konkursu modernizacji infrastruktury pediatrycznej, to nie są pieniądze przeznaczone na leczenie dzieci - drogie terapie, które pochodzą z innego subfunduszu w ramach Funduszu Medycznego.

Prezydent powiedział, że do konkursu zgłosiły się 23 podmioty z projektami grantów, a 14 z nich wyłoniono do realizacji. "Jednym z nich jest właśnie rozbudowa i modernizacja Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka" - zaznaczył. Dodał, że podobne konkursowe projekty, dotyczące różnych specjalizacji dziecięcych, w tym onkologii, będą realizowane m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

„Mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższych lat rodzice i dzieci będą mogli z tego korzystać i dzięki temu wiele dzieci zostanie w Polsce wyleczonych, uratowanych, polska medycyna będzie stawała się dzięki temu nowocześniejsza, a my i przyszłe pokolenia będą dzięki temu zdrowszym i szczęśliwszym społeczeństwem” – podsumował Andrzej Duda.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w Katowicach uznał, że to "wielki dzień dla polskiej pediatrii". "Dzisiaj uruchamiamy pewnego rodzaju ofensywę inwestycyjną w pediatrii. Wielkość środków, która zostanie przeznaczona na inwestycje i to wiele inwestycji, bo mamy 14 zakwalifikowanych projektów, to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w historii, żeby konkurs z takimi środkami, dotyczący tak ważnego obszaru leczenia, zdarzył się jednego dnia” – zaakcentował.

Podziękował przy tym Andrzejowi Dudzie za inicjatywę powołania Funduszu Medycznego i zrozumienie specyfiki wydatkowania środków w różnych dziedzinach zdrowia. Przypomniał też, że środki Funduszu są już wydatkowane – finansują m.in. nowoczesne, drogie terapie, czy nadwykonania, również w pediatrii.

Minister ocenił, że środki rozdysponowane w rozstrzygniętym teraz konkursie podniosą "na zupełnie inny poziom infrastrukturę w pediatrii". Potwierdził, że początkowo alokację konkursu założono na ok. 2 mld zł. "Projekty, które został złożone, było ich 23, one wszystkie były projektami dobrze przygotowanymi, spełniającymi warunki, dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zwiększyć tę pierwotną alokację z 2 mld na ponad 3 mld zł, dokładnie to jest 3,15 mld zł" - wyjaśnił minister Niedzielski.

Jak dodał, wszystkie z 14 zakwalifikowanych projektów mieszczą się w przedziale od 100 do 300 mln zł. "To są projekty o bardzo dużej skali, np. tak, jak tutaj, przewidujące budowę nowego obiektu, który będzie sprzężony z istniejącym szpitalem, który też będzie wyremontowany, dostosowany i pozwoli na reorganizację też w kierunkach, które od dawna uznajemy za kierunki zmian w opiece zdrowotnej" - powiedział szef MZ.

„Będziemy tu mieli ośrodek, który w większym stopniu będzie zapewniał opiekę ambulatoryjną, bo to jest ten kierunek, żeby procedury, które realizujemy, były jak najkrótsze, były robione w trybie jednodniowym” – zasygnalizował Niedzielski. Wyraził przy tym zadowolenie, że przeznaczone na inwestycje w pediatrii 3 mld zł - mimo trudnej sytuacji ekonomicznej – będą sprzyjały w utrzymanie tego priorytetu działalności państwa.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Tomasz Szczepański powiedział, że jako pediatra cieszy się, że dzięki Funduszowi Medycznemu poprawi się jakość usług dla pacjentów z tej grupy. „Wiemy, że pediatria w Polsce miewa się dobrze, mamy świetnych specjalistów, ale te warunki, w których pracujemy, na pewno może się poprawić” – zaznaczył prof. Szczepański.

„Polepszy się jakość usług dla naszych pacjentów, ale będziemy mogli też lepiej kształcić studentów, bo zawsze to przyciąga, gdy widać, że pracujemy w warunkach XXI w. Są to wielkie rzeczy, serdecznie za nie dziękujemy i prosimy o jeszcze, bo potrzeby są jeszcze większe” – zasygnalizował rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonuje w nim kilkanaście oddziałów szpitalnych, na bazie których działają kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także liczne poradnie specjalistyczne.

W nowym projekcie, przy wsparciu 168 mln zł z Funduszu Medycznego, powstać ma nowy, ośmiopiętrowy budynek szpitala połączony z dotychczasowym przejściem na poziomie pierwszego piętra. W nowym budynku, zaplanowanym w miejscu dotychczasowego parkingu, mają znaleźć się m.in. dziecięca medycyna zakaźna, rozbudowana diabetologia czy przestrzenie dla poradni i opieki ambulatoryjnej. Równocześnie prowadzone będą remonty i reorganizacje w starym budynku.(PAP)