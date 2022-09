Wbrew zapowiedziom w połowie sierpnia nie udało otworzyć 23-kilometrowego odcinka S61 (Via Baltica) między Szczuczynem a Ełkiem. Teraz drogowcy zapowiadają, że będzie można nim przejechać najpóźniej od połowy września. Do poślizgu miało się przyczynić opóźnienie z robotami na rondzie w Ełku, na którym tymczasowo będzie się zjeżdżać z ekspresówki. Kolejny prawie 20-kilometrowy fragment S61, który pozwoli wygodnie ominąć to ostatnie miasto i znacznie szybciej przedostać się z Mazowsza w stronę Suwalszczyzny, zostanie ukończony wiosną przyszłego roku. Przed końcem tego roku kierowcy mają jeszcze skorzystać z fragmentu S61 od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą.