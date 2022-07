Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek na godz. 13:00 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma omówić postanowienia szczytu NATO w Madrycie i bieżącą sytuację na Ukrainie

Czarzasty potwierdził w poniedziałek w Wirtualnej Polsce, że będzie reprezentował Nową Lewicę i będzie chciał "zadać kilka pytań dotyczących bezpieczeństwa Polski".

"My pomagamy w wyposażeniu armii ukraińskiej, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. (...) Jesteśmy drugim po Stanach Zjednoczonych krajem, który przekazał najwięcej, największej wartości środków wojskowych, (...) przekazaliśmy czołgi. Chciałbym wiedzieć czy stanęła sprawa w Madrycie na szczycie NATO dotycząca uzupełnienia naszego uzbrojenia przez kraje NATO-wskie" - mówił Czarzasty. Dodał, że jest to "ważna sprawa", gdyż "szaleniec Putin różne rzeczy może jeszcze zrobić".

Wicemarszałek Sejmu odniósł się też do możliwego zwiększania obecności armii różnych krajów NATO na terenie Europy Wschodniej. Zauważył, że armie "zawsze można przerzucić szybko, a gorzej jest ze sprzętem". "Będzie mnie interesowało, czy są plany umieszczenia sprzętu wojskowego NATO-wskiego na terenie Polski, (...) i czy Polska jest do tego przygotowana" - powiedział.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch poinformował, że udział w posiedzeniu potwierdzili przedstawicieli wszystkich głównych sił parlamentarnych.

Według Solocha, oprócz poinformowania o wnioskach szczytu i rekomendacjach dla naszego kraju, prezydent "będzie chciał również uzyskać aprobatę do działań, które będą prowadzone nie tylko, powiedzmy, w wymiarze aparatu państwowego, ale też w kontaktach chociażby parlamentarnych, które nasi posłowie, również opozycji, posiadają, czy to w kontaktach bilateralnych, czy w strukturach bardziej multilateralnych".

Poprzednie posiedzenie RBN odbyło się w marcu i poświęcone było sytuacji na Ukrainie.

RBN to organ doradczy prezydenta, w którego skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną; uznali w niej, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. NATO zdecydowało także o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w Madrycie, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA.(PAP)

Autor: Mieczysław Rudy