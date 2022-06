Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę specjalne pociągi dla uchodźców uruchamiała większość polskich przewoźników – PKP Intercity, spółki samorządowe, a także te prywatne. Transport kolejowy sprawdził się, bo może przewieźć sprawnie tysiące uciekinierów. Już po kilku dniach część przewoźników uznała jednak, że trudno będzie kontynuować pomoc bez rządowego dofinansowania . Dość szybko pojawiła się deklaracja wsparcia ze strony Ministerstwa Infrastruktury. Specjalna ustawa transportowa związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy została przyjęta przez parlament 23 marca. Trzy dni później podpisał ją prezydent. Regulacja przewiduje m.in. dopłatę w wysokości 68 zł do 1 km przejechanego przez pociąg. Zapisano w niej także możliwość uzyskania rekompensaty za darmowe przejazdy dla obywateli ukraińskich. Ze strony przewoźników słychać jednak narzekania, że Ministerstwo Infrastruktury nie przekazało im żadnych pieniędzy. A pierwsze wnioski trafiły do resortu na początku kwietnia. Spółka Koleje Dolnośląskie, która uruchamiała kursy dla uchodźców z Przemyśla do Wrocławia, wyliczyła, że dopłata powinna wynieść 1 mln 349 tys. zł. – Dotychczas nie otrzymaliśmy środków, o które wnioskowaliśmy – informuje Andrzej Padniewski z biura prasowego Kolei Dolnośląskich.