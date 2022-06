– Szacujemy, że liczba przypadków w Polsce jest 15–20 razy większa niż odnotowywanych – mówią dr Franciszek Rakowski z ICM UW oraz prof. Kruger Tyll z Politechniki Wrocławskiej przygotowujący modele rozwoju epidemii. Zdaniem tego pierwszego we wrześniu, oprócz zwiększonej liczby przypadków, wzrośnie też liczba hospitalizacji – będzie potrzeba mniej więcej do 10 tys. łóżek. Obecnie średnia tygodniowa przekracza 200 chorych – co może oznaczać, że realnie choruje ok. 4 tys. osób.