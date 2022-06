W sobotę szef rządu złożył wizytę w województwie wielkopolskim. W czasie spotkania z mieszkańcami Koła premier mówił o potrzebnych obecnie wydatkach państwa; wymienił m.in. wydatki na obronę. Ocenił, że obecną skalę tych wydatków dzieli "przepaść" w porównaniu do nakładów czynionych przez poprzednie rządy. Dodał, że jest tak dlatego, iż obecny rząd wie, "że podstawą wszystkiego jest bezpieczeństwo". "Nie chcemy wpaść w ruską niewolę" - zapewnił.

"My nie odbieramy telefonów od tych, którzy próbują nami zarządzać, pomiatać, tylko jesteśmy suwerennym państwem i bezpieczeństwo jest naszą absolutnie kluczową postawą, jest naszym priorytetem, jest naszym założeniem, i to też pochodzi z uzdrowionego systemu finansów publicznych, uzdrowionego budżetu państwa polskiego" - zaznaczył. Pytany o sprzęt wojskowy, przekazany z zasobów polskiej armii stronie ukraińskiej, Morawiecki zaznaczył, że Polska wraz z USA i Wielką Brytanią jest „na pierwszym odcinku pomocy dla Ukrainy”. „Wczoraj rozmawiałem o tym z Komisją Europejską. KE będzie w dużym stopniu albo przynajmniej w dużej części, tak powiem bezpiecznie, refundować te nasze wydatki i tę naszą broń, którą przekazaliśmy Ukrainie” – powiedział.

Jak dodał, „dzisiaj walka o wolną Polskę toczy się na linii frontu Donieck-Ługańsk”. Argumentując za przekazaniem stronie ukraińskiej części sprzętu polskiej armii mówił, iż dziś Ukraińcy "bronią kobiet, dzieci, bronią się przed zbrodniarzami rosyjskimi". "Dlatego, moim zdaniem, postąpiliśmy ze wszech miar właściwie i nie osłabiliśmy naszego potencjału w taki sposób, żeby móc się obawiać, że tutaj jesteśmy bezbronni, absolutnie nie” – zapewnił szef rządu.

W czasie swojego przemówienia Morawiecki przyznał, że żyjemy w bardzo trudnym i niespokojnym czasie, wskazał przy tym uwagę na pandemię oraz wojnę na Ukrainie. "Ale my nie chowamy głowy w piasek. Zdajemy sobie sprawę, że jest wielka gorączka inflacyjna i staramy się zbić tę gorączkę, temperaturę, a nie zbić termometr jak nasi poprzednicy, którzy udawali, że problemu nie ma" - mówił.

W tym kontekście zwrócił uwagę na rosnące raty kredytów i na to, że w czasach rządów PO-PSL też zdarzało się, iż WIBOR był na obecnym poziomie. "Czy wtedy Tusk i PO coś zrobili by ulżyć Polakom? Czy były jakieś wakacje kredytowe? Otóż nie było. Czy były wtedy jakieś dopłaty do kredytów, tak jak teraz, nawet do 2 tys. zł miesięcznie dla kredytobiorców? My się troszczymy o Polaków" - zapewnił.

"Zmusiliśmy banki do tego, aby zachowywały się prospołecznie, aby działały tak, aby dobro Polaków ucierpiało jak najmniej, a najlepiej, aby wcale nie ucierpiało" - dodał.

Premier zwrócił też uwagę na wysokie ceny węgla i przyjętą kilka dni temu ustawę, dzięki której będzie można kupić węgiel po 996 zł za tonę, czyli cenie sprzed zwyżki. Jednocześnie - jak mówił - PO głosowała przeciw tej ustawie.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Sejmu za uchwaleniem ustawy głosowało 298 posłów, 15 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Spośród obecnych posłów KO przeciw głosowało 14, wstrzymało się 110, a dwóch nie oddało głosu. "Drodzy Polacy, Platforma Obywatelska głosowała przeciw ustawie o tanim węglu, warto to zapamiętać" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki mówił też o działaniach osłonowych rządu - obniżce VAT na energię cieplną, węgiel, paliwo. Jak powiedział - ubóstwo energetyczne jest bardzo poważnym problemem, dlatego "zamawiamy węgiel na całym świecie i zwiększamy wydobycie także w naszych polskich kopalniach".

Wskazał też na obniżkę PIT. "Tu chyba najlepiej widać różnicę między nami, a naszymi poprzednikami. Obiecywali obniżyć PIT, a podnieśli VAT. Podnieśli wiek emerytalny do 67 lat (...), podnieśli ZUS poprzez składkę rentową" – wymieniał szef rządu. "My jesteśmy partią, która dba o ojczyznę, o rodzinę, o patriotyzm i o tradycję. Na tym chcemy opierać nasze działania. Myślę, że na tym chcą opierać działania także wszyscy Polacy" – zapewnił premier.

Pytany m.in. o to, dlaczego w Polsce do tej pory nie przeprowadzono dekomunizacji, szef rządu zaznaczył, że był jednym z tych, którzy w latach 90-tych XX w. i na początku XXI w. mówili o potrzebie lustracji i dekomunizacji. „Ale wiadomo, kto wtedy rządził (…). Ledwo udało się zrobić taką dość nieidealną ustawę o IPN” – powiedział.

„Jako osoba, która bardzo mocno była zaangażowana w ten antykomunistyczny ruch, muszę powiedzieć na ten temat, że chciałbym, aby tak było w przeszłości w historii, ale dekady już minęły od tego czasu. Czasu nie cofniemy, dzisiaj trzeba patrzeć w przyszłość, ale pamiętać o tym, kto stał po właściwiej stronie i czym jest sprawiedliwość, także sprawiedliwość historyczna” – mówił.

Podczas sobotniej wizyty w Wielkopolsce premier Morawiecki odwiedził Koło, a wieczorem spotka się z mieszkańcami Kostrzyna w powiecie poznańskim.