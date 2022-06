Po tym, jak Sejm zwiększył w nowelizacji ustawy o komercjalizacji PKP wydatki na program „Kolej Plus” z 5,5 mld zł do ok. 11 mld zł, zmiany czekają na zatwierdzenie przez Senat, a potem na podpis prezydenta. Ma to pozwolić na zwiększenie liczby samorządowych pomysłów do realizacji z 17 do 34. Przedsięwzięcia dotyczą łącznie 1200 km tras kolejowych, z czego 920 km to będą linie rewitalizowane czy odbudowywane, a 280 km to całkiem nowe trasy. W tej ostatniej puli są też pomysły, dla których w zakładanym terminie realizacji programu, czyli do końca 2028 r., uda się wykonać jedynie dokumentację projektową. Tak będzie w przypadku 73-km linii z podwarszawskiego Zegrza do Przasnysza, trasy z Krakowa do Myślenic (22 km) czy z Janowa Lubelskiego do Biłgoraja (ok. 35 km). Według założeń w ciągu sześciu lat powinno za to zostać ukończonych prawie 150 km nowych linii, np. z Kozienic do magistrali Warszawa–Radom–Kielce, z Wielunia w kierunku Łodzi, z Łęcznej do Lublina czy z Niepołomic do Krakowa.