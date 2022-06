- Prawie dwie trzecie Polaków dostrzega, że pieniądze z KPO to środki na projekty, które są bardzo potrzebne gospodarce. To duże projekty typu farmy wiatrowe na morzu, choć zapewne dla respondentów jeszcze ważniejsze są pieniądze na inwestycje tuż za rogiem, czyli np. miejsca w żłobkach czy modernizacja szpitali - komentuje prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Jego zdaniem widać też, że część respondentów ma przekonanie, iż oczekiwania KE dotyczące zmian w sądownictwie są „swoistym naciskiem politycznym nieprzystającym wagą do trudnych czasów”. - Nawet część wyborców opozycji widzi to podobnie. Pozostała część patrzy przez pryzmat partyjnych okularów, stąd ich sceptycyzm - uważa prof. Maliszewski.